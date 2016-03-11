Обнародован состав сборной Украины по мини-футболу на решающие матчи отбора к ЧМ-2016

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил расширенный состав нашей команды из 15-ти игроков, вызванных для подготовки к первому стыковому матчу Чемпионата Мира-2016 против сборной Словакии, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

В составе команды присутствуют: Евгений Иваняк «Локомотив» (Харьков), Дмитрий Литвиненко «Локомотив» (Харьков), Кирилл Цыпун «Продексим» (Херсон), Дмитрий Бондарь «Локомотив» (Харьков), Сергей Журба «Локомотив» (Харьков), Дмитрий Сорокин «Локомотив» (Харьков), Денис Овсянников «Локомотив» (Харьков), Евгений Валенко «Локомотив» (Харьков), Петр Шотурма «Локомотив» (Харьков), Сергей Коваль «Энергия» (Львов), Михаил Грицына «Энергия» (Львов), Игорь Борсук «Хит» (Киев), Виталий Киселев «Локомотив» (Харьков), Александр Сорокин «Локомотив» (Харьков) и Богдан Новак «Кардинал» (Ровно).

В расположение команды не вызван Николай Грицина, который пропускает матч Словакия - Украина-за удаления в предыдущем отборочном матче Венгрия - Украина.

Вместе с тем, в расположение команды вызваны два дебютанта сборной - это универсал ровенского "Кардинала" Богдан Новак и капитан столичного "Хита" Игорь Борсук.

16 марта национальная сборная собирается в Киеве и в течение пяти дней будет готовиться к стыковому матчу против словаков.

21 числа сборная Украины отправляется в словацкий город Нитра, где 22 марта состоится стыковой поединок Чемпионата Мира по футзалу 2016. Ответный матч пройдет 12 апреля в Одессе.