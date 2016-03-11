Игрок сборной Украины Тимощук вошел в состав Исполкома ФФУ

В состав исполкома вошел украинский полузащитник Анатолий Тимощук и арбитр Екатерина Монзуль, сообщает Трибуна.

Отметим, что вышел из состава исполкома тренер «Карпат» Олег Лужный, который был представителем Ровенской области. Причиной выхода из исполкома стало то, что у Лужного нет возможности принимать участие в работе ФФУ, Лужный всего дважды посещал свою работу. Вместо него был принят Алексей Хахлев.

Временно приостановлены полномочия в составе исполкома вице-президента ФФУ и главы запорожской областной федерации Виктора Межейко, который признан судом виновным в организации разгона Майдана в Запорожье. Также написал заявление о приостановлении членства представитель Житомирской области Александр Коцюбко.

Изменились представители в Днепропетровской и Черкасской области – вместо Дмитрия Бычкова будет работать Виктор Андрухив, а вместо Сергея Кущия новым представителем будет Владислав Голуб.

Как сообщал УНИАН, сегодня на конгрессе ФФУ вице-президент УЕФА и почетный президент ФФУ Григорий Суркис заявил о том, что у Киева есть хорошие шансы принять финал футбольной Лиги чемпионов в сезоне 2017/18.