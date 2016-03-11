УПЛ, 18-й тур, "Карпаты" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Игра состоится на построенной специально к Евро-2012 новой суперсовременной "Арене Львов", где "Карпаты" также проведут следующий домашний матч УПЛ с "Днепром", в то время как обычно свои игры команда проводит на стадионе "Украина" в центральной части города.

Переезд «Карпат» на «Арену Львов» ознаменуется знаковым противостоянием для любого отечественного клуба. Ранее выдвигалось много версий относительно миграции между стадионами прославленного галицкого клуба, но одной из причин, в том числе, называлась и нефартовость новостройки. Наверное, не по ближайшему поединку судить об этом снова ("Динамо" является явным фаворитом игры), однако к качеству газона нареканий точно не должно быть.

Специфика нынешнего сезона для лидеров такова, что потеря даже минимального количества очков может иметь решающие последствия. Поэтому динамовцам, учитывая характер соперника, поддержку трибун, а также все более взрослый и опытный состав оппонента, предстоит пройти непростую проверку. Кстати, в 2016 году в официальных играх коллектив Сергея Реброва впервые предстанет вне столицы.

Львовяне на своем поле с начала сезона не забили лишь в одном поединке. Динамовцы имеют аналогичный гостевой показатель – в матче против луганской "Зари". Тогда же случилась единственная выездная очковая потеря действующего чемпиона.

В этой паре «Карпаты» последний раз побеждали в матче сезона 2009/2010 гг., а вот ничьи случаются чаще.

Матч первого круга в Киеве завершился со счетом 3:0 в пользу "Динамо".

На котировках букмекерских контор "Динамо" является бесспорным фаворитом. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,26 к 1, в то время как на ничью - 4,93 к 1, а на победу "Карпат" - 10,38 к 1.

Матч "Карпаты" - "Динамо" начнется в 20.00.

ТВ -трансляцию игры проведет телеканал "2+2".