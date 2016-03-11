Шахматы, матч за звание чемпиона мира, Музычук - Ифань, 7-я партия: видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится 7-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в котором Мария Музычук встречается с Хоу Ифань из Китая.

Украинка в этой партии играет черными фигурами.

Счет в матче на данный момент - 4:2 в пользу Ифань.

В предыдущих шести партиях китаянка дважды выиграла (белыми фигурами во второй партии и черными - в шестой) и четырежды была зафиксирована ничья. Таким образом, украинке во чтобы то ни стало, нужно рисковать и стремиться к победе в оставшихся партиях.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.