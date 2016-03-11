Суркис считает, что у Киева большие шансы провести финал Лиги чемпионов в 2018 году

У Киева есть хорошие шансы принять финал футбольной Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Об этом на XVIII Конгрессе Федерации футбола Украины заявил вице-президент УЕФА и почетный президент ФФУ Григорий Суркис, сообщает Sportarena.сom.

"У меня гарантий нет, но у нас есть хорошие шансы принять решающий матч Лиги чемпионов 2018 года", — считает Григорий Суркис.

По его словам, в направлении продвижения заявки на получение права проведения финала Лиги чемпионов в 2018 году проведена огромная работа. Суркис уверен, что УЕФА будет учитывать ее, принимая окончательное решение.

Футбольный функционер также подчеркнул, что у ФФУ есть соответствующие гарантии на проведение такого футбольного матча от президента Украины Петра Порошенко.

"У нас есть гарантии и поддержка президента Украины, есть понимание с государственными органами и городом, с правоохранительными органами. Огромным плюсом для нашей заявки является еще и тот факт, что поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между "Динамо" и "Манчестер Сити" прошел без каких-либо нареканий и замечаний со стороны УЕФА", - отметил футбольный функционер.

Решение УЕФА о месте проведения финала Лиги чемпионов 2017/18 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

Как сообщал УНИАН, Киев официально стал кандидатом на проведение финала Лиги Чемпионов сезона 2017/18 летом 2015 года.