Экс-претенденту на титул IBF в супертяжелом весе украинцу Глазкову успешно прооперировали колено в США

Украинскому боксеру Вячеславу Глазкову успешно сделана операция в США и теперь его ждет процесс реабилитации, сообщает AllBoxing.Ru.

«Два дня назад сделали операцию, — поделился Глазков. — Делали пластику крестообразной связки коленного сустава. Операцию проводил известный в США хирург доктор Урибе. По его словам, все прошло хорошо, сейчас, конечно, нога болит, пью обезбаливающие, но все идет по плану. Через пару дней можно приступать к реабилитации. Это тоже очень важная часть по восстановлению. Так что придется потрудиться».

Боксер также отметил, что пока нельзя сказать наверняка, сколько времени потребуется на полное восстановление. «У каждого это проходит по-разному, — сказал он. — Кто-то уже и через три месяца приступает к полноценным тренировкам, но, как показывает практика, при такой травме лучше не спешить. В идеале нужно около 10 месяцев».

В январе этого года 31-летний Глазков в поединке за вакантный титул IBF в супертяжелом весе против 29-летнего американца Чарльза Мартина получил травму колена и не смог продолжить бой. Официальным результатом стала победа Мартина техническим нокаутом.

После тщательного медицинского осмотра оказалось, что состояние колена Глазкова хуже, чем ожидалось: разрыв передней крестообразной связки, растяжение боковых связок коленного сустава, кровоизлияние в полость сустава, а также целый ряд других повреждений.