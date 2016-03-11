В ФФУ решили создали новую Федерацию футбола Крыма

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины сегодня, 11 марта, принял решение о воссоздании Федерации футбола Крыма. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-президент ФФУ Сергей Куницын.

По его словам, новая Федерация будет размещаться в Херсоне.

"Состоялось заседание исполкома ФФУ. Среди важных решений стоит выделить воссоздание Федерации футбола Крыма, которая будет размещаться теперь в Херсоне", - написал Куницын.

Состоялось заседание исполкома ФФУ. Среди важных решений стоит выделить воссоздание Федерации футбола Крыма, которая будет размещаться теперь в Херсоне. Опубликовано Сергеем Куницыным 10 марта 2016 г.

Напомним, на территории оккупированного полуострова функционирует Крымский футбольный союз, который имеет специальный статус УЕФА и занимается организацией чемпионата Крыма.

В 2015 году Сергей Куницын неоднократно выступал с инициативой создать в Херсоне футбольный клуб "Таврия", который должен стать прототипом клуба, существовавшего в Симферополе до аннексии Крыма.

Как сообщал УНИАН, УЕФА планирует профинансировать строительство стадиона в Херсоне, который станет домашней ареной "Таврии".