Теннисист Марченко обыграл россиянина Турсунова и вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл матч первого круга престижного турнира BNP Paribas Open (категория ATP World Tour Masters 1000), в котором его соперником был Дмитрий Турсунов (Россия), сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 7-5 7-6 (6).

В стартовом сете украинец сделал брейк при счете 5-5, а затем сумел защитить свою подачу. Во второй партии Турсунов вел 2-5, но Марченко удалось отыграться и вывести сет на тайбрейк. По ходу тринадцатого гейма россиянин лидировал 4-2. Однако, дойти до сетболов Турсунов не смог, а Марченко со второго мачтбола завершил встречу.

В следующем круге украинца ждет матч с третьим сеяным Стэном Вавринкой (Швейцария). Для теннисистов это будет первый очный поединок.

Таким образом, во втором раунде "BNP Paribas Open" сыграют сразу пятеро представителей Украины.

Определились соперники наших лидеров, которые пропускали матчи первого курга. 17-я ракетка турнира Элина Свитолина встретится с Анникой Бек, а 26-й сеяный Александр Долгополов - с Робином Хаасе. Немка в стартовом круге одолела американку Бетани Маттек-Сандс, 6-2 6-2, а представитель Нидерландов обыграл Диего Шварцмана (Аргентина), 6-3 6-4.

Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга выиграли Катерина Бондаренко и Леся Цуренко.

Турнир в Индиан-Уэллсе (призововй фонд - по $6,134 млн. у мужчин и женщин) проходит с 9 по 20 марта.