Победа "Шахтера" над "Андерлехтом" позволила превзойти результат Украины в рейтинге УЕФА сезона 2011/12

После победы донецкого "Шахтера" в матче Лиги Европы над бельгийским "Андерлехтом" суммарный показатель украинских клубов составляет 7,800 балла за сезон и Украина находится на 8-м месте в клубном рейтинге ассоциаций (всего - 42,883 балла), сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинские клубы превзошли собственное достижение сезона 2011/12 (7,750), что очень важно для таблицы, где учитываются результаты за последние пять сезонов. То есть, Украина не потеряет очки и позиции в рейтинге из-за ухудшения результатов по итогам нынешнего сезона.

Более того, "Шахтер" может набрать очки в ответном матче с "Андерлехтом" и, в случае удачного исхода игры в Брюсселе, в последующих играх 1/4 финала еврокубка.

Что не менее важно, "Шахтер" обыграл бельгийский клуб, а Бельгия занимает 9-е место в рейтинге (40,000 баллов) и является прямым конкурентом Украины в таблице.

В свою очередь, идущая на 7-м месте Россия (51,082) опережает Украину более чем на 8 баллов и конкурирует за 5-6 места с находящимися на расстоянии 1-2 баллов Францией (52,416) и Португалией (52,248).

Безоговорочным лидером рейтинга является Испания (98,713), намного опережающая Германию (77,749), Англию (74.159) и Италию (70.439).

Клубный рейтинг ассоциаций УЕФА обновляется после каждого игрового дня еврокубковых соревнований.