МОК повторно проверит результаты допинг-тестов Олимпиады 2008 года в Пекине

О соответствующем намерении Международного олимпийского комитета (МОК) заявил в четверг, 10 марта, в интервью AP доктор Ричард Бадгетт, занимающий пост медицинского директора МОК, передает Deutsche Welle.

Речь идет прежде всего об атлетах, которые планируют принимать участие в нынешней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. "Мы хотим убедиться, чтобы атлеты, которые мухлевали в Пекине, не смогли выступать в Рио", - заявил доктор Бадгетт.

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"Мы сотрудничаем с национальными федерациями и комитетами, чтобы выяснить, какие атлеты должны выступить в Рио-де-Жанейро", - отметил представитель МОК.

Тогдашние допинг-тесты проверят еще раз с помощью более точных способов анализа. Согласно регламенту МОК, повторные проверки проб допинг-тестов могут длиться до десяти лет с момента сдачи анализов. Поэтому допинг-тесты с Олимпиады в Пекине могут проверяться до 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, российская теннисистка Мария Шарапова провалила тест на допинг во время Открытого чемпионата Австралии. В организме спортсменки обнаружен препарат мельдоний, сообщила сама Шарпова на экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе.