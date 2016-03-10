Игрок "Шахтера" Коваленко про матч с "Андерлехтом": Немного расслабились во втором тайме и получили ненужный гол

После первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» своими эмоциями поделился полузащитник «горняков» Виктор Коваленко.

"Было ли сложно заменить Тараса Степаненко на его позиции? С Максимом Малышевым мы друг друга понимаем, так что все было хорошо. А касательно игры - немного расслабились во втором тайме и получили ненужный гол. Хорошо, что Эдуардо забил такой важный третий гол!", - сичтает Коваленко.

"Сегодня хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые хорошо нас поддерживали. Впереди у нас игра с «Днепром» и мы не думаем об ответном поединке. После «Днепра» начнем готовиться к «Андерлехту», - подытожил полузащитник.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Андерлехт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

Ответный матч «Андерлехт» - «Шахтер» состоится 17 марта в Брюсселе.