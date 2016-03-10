У игрока "Шахтера" Тайсона мышечная травма

Нападающий донецкого «Шахтера» Тайсон был заменен в перерыве матча 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» по причине мышечной травмы, заявил после матча наставник «горняков» Мирча Луческу.

"Тайсон получил травму мышечного характера, - говорит Луческу. - Завтра-послезавтра определим сложность повреждения. Хорошо, что мы его во время заменили и не дали усугубить повреждение".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Андерлехт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1.

Ответный матч «Андерлехт» - «Шахтер» состоится 17 марта в Брюсселе.