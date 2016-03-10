"Шахтер" обыграл "Андерлехт" в матче 1/8 финала Лиги Европы
21:53, 10 марта 2016Спорт
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Игра завершилась со счетом 3:1
Reuters
Во Львове завершился матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в котором донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:1.
Горняки владели преиумществом в первом тайме, забив два безответных гола. После перерыва на поле шла приблизительно равная борьба, в которой соперники отличились по разу.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий на поле.
Теперь, в ответном матче, горнякам достаточно будет даже проиграть с минимальным счетом, разницей в один мяч.
Игра "Андерлехт" - "Шахтер" состоится 17 марта в Брюсселе.
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