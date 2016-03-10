Украинки завоевали две медали чемпионата Европы по борьбе

В Риге (Латвия) завершился очередной день чемпионата Европы по борьбе, где украинки Татьяна Кит и Алла Черксова завоевали серебро и бронзу, соответственно.

В мужских соревнованиях борцов-вольников украинцы сегодня остались без медалей.

В весовой категории до 55 кг. Татьяна Кит дошла до финала, где встречалась с Ириной Ологоновй из России. Схватка завершилась со счетом 6:4 в пользу россиянки. Кит довольствовалась "серебром".

А в весовой категори и до 75 кг. Алла Черкасова проиграла на ранних стадиях, но через утешительный турнир дошла до "малого" финала - за бронзу. В решающей схватке Черкасова оказалась намного сильнее Дарии Урсулы Осоцкой из Турции - 10:0.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы в первые два дня соревнований завоевали 6 наград. Таким образом, сейчас на счету сборной 8 медалей.