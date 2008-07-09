Штефан Шумахер вышел в лидеры велогонки "Тур де Франс".

Историческим для нее стал четвертый этап гонок - переборка. Немец создал пока самую громкую сенсацию.

30 километров он проехал быстрее всех и оставил позади всех лидеров. Время немца - 35 минут и 44 секунды, сообщает ICTV.

18 секунд ему проиграл Ким Кирхен из Люксембурга. Британец Дэвид Миллар и австралиец Кадель Эванс показали одинаковый результат, а швейцарец Фабиан Канселара финишировал пятым.

Лучший из украинцев Владимир Густов проехал - на 3 минуты позже победителя. Ярослав Попович проиграл 3,5 минуты.

После четырех этапов сменилась тройка лидеров в общем зачете. Гонку возглавляют Шумахер, Кирхен и Миллар. // ICTV