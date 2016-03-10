Наталья Лупу и Алексей Касьянов признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине
13:01, 10 марта 2016Спорт
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Лупу выиграла сразу два международных турнира в беге на 800 метров.
Перхоть признана лучшей в Украине / ukrkolos.org.ua
Многоборец Алексей Касьянов и бегунья Наталья Лупу признаны лучшими легкоатлетами Украины в феврале, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Касьянов в Сумах выиграл чемпионат Украины в помещении в семиборье с 6-м результатом сезона в мире (5979 очков).
В свою очередь, Лупу в беге на 800 метров одержала победы на международных соревнованиях в Мадриде (2.02,76), Меце (2.00,86) и заняла 2-е место на соревнованиях в Торуне с 6-м результатом сезона в мире (2.00,36).
Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.
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