Наталья Лупу и Алексей Касьянов признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине

Многоборец Алексей Касьянов и бегунья Наталья Лупу признаны лучшими легкоатлетами Украины в феврале, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Касьянов в Сумах выиграл чемпионат Украины в помещении в семиборье с 6-м результатом сезона в мире (5979 очков).

В свою очередь, Лупу в беге на 800 метров одержала победы на международных соревнованиях в Мадриде (2.02,76), Меце (2.00,86) и заняла 2-е место на соревнованиях в Торуне с 6-м результатом сезона в мире (2.00,36).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.