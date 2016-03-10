Лига Европы, 1/8 финала, первый матч, "Шахтер" - "Андерлехт" - 3:1: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в котором донецкий "Шахтер" примет бельгийский "Андерлехт" из Брюсселя.

Это будет первая из двух игр команд на этой стадии плей-офф. Ответный и решающий матч состоится 17 марта в Брюсселе.

Обладатель Кубка УЕФА-2009 "Шахтер" впервые в истории встретится с "Андерлехтом", который выиграл турнир в далеком 1983 году.

Вместе с тем, "Шахтер" уже встречался с клубом из Бельгии - "Брюгге". В восьми матчах с этой командой горняки дважды добыли победу при пяти ничьих и одном поражении (дома - В1 Н3 П0; в гостях - В1 Н2 П1). В семи последних встречах с бельгийцами дончане не проигрывали - с тех пор, как уступили с минимальным счетом в 1995 году.

"Андерлехт" очень успешно играет против украинских команд. На его счету пять побед при одном поражении (дома - В3 Н0 П0; в гостях - В2 Н0 П1). Единственный раз брюссельцы проиграли на выезде киевскому "Динамо" со счетом 0:4 в рамках Лиги чемпионов УЕФА-2000/01.

Любопытно, что "Андерлехт" был сильнее бухарестского "Динамо", который возглавлял нынешний тренер "Шахтера" Мирча Луческу, в полуфинале Кубка кубков-1989/90. Обе встречи бельгийцы выиграли с минимальным счетом. Правда, в решающем матче бельгийский клуб уступил итальянской "Сампдории" - 0:2.

Накануне нынешнего противостояния Луческу отметил: ""В составе «Андерлехта» много иностранцев. Хорошие результаты, как в Лиге Европы, чередуются с не очень хорошими. Нет стабильности, как это было раньше, когда «Андерлехт» постоянно становился чемпионом Бельгии. В целом это хорошо организованная команда, в составе которой силовые игроки. Есть и техничные, очень быстрые футболисты в линии атаки. В то же время они проповедуют тот же стиль игры, что и многие команды в чемпионате Бельгии, на протяжении всего поединка поддерживают очень высокий темп. Команда, которую непросто взять. Они бьются за каждый мяч на футбольном поле, играют в активном прессинге, быстро возвращаются в оборону после срыва атаки, но в то же время допускают технические ошибки. Нас ждет сложный матч. «Андерлехт» не очень хорошо сыграл в последнем туре с «Мускроном», как и мы, кстати, с «Ворсклой». Но мы победили, а они проиграли 1:2. Надеюсь, что у нас настроение получше, чем у соперника".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Шахтер", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,63 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,87 к 1, а на победу "Андерлехта" - 5,35 к 1.

Фаворитом в общем двухматчевом противостоянии - на выход в следующий круг - также является "Шахтер. На дончан ставки принимаются из расчета 1,49 к 1, в то время как на "Андерлехт" — 2,45 к 1.

Матч "Шахтер" - "Андерлехт" начнется на "Львов-Арене" в 20.00.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

Мы начинаем

Стали известны старотовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 22. Эдуардо, 28. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 23. Сарнавский, 38. Кривцов, 18. Ордец, 10. Бернард, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 21. Гладкий

Андерлехт: 1. Прото, 3. Дешахт, 4. Мбоджи, 14. Нейтинк, 8. Баджи, 10. Прат, 16. Дефур, 18. Ачимпонг, 7. Нахар, 9. Суарес М., 99. Окака

Запасные: 33. Руф, 24. Хейлен, 28. Бюттнер, 11. Джуричич Ф., 31. Тилеманс, 20. Конте, 93. Эзекиль

Накануне матча мнения специалистов разошлись - от "приблизительно равные по классу команды", до "Шахтер" на голову сильнее соперника. Правда, как всегда, кроется где-то по середине. Впрочем, букмекерские конторы уверены, что проходить в четвертьфинал еврокубка должен именно "Шахтер". Насколь правы всезнающие аналитики контор, узнаем уже совсем скоро. Пока же, команде Луческу необходимо как можно убедительнее провести первый матч во Львове.

Вперед, "Шахтер"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки "Шахтера". Горняки тут же пошли вперед, но защитник "Андерлехта" выбил мяч в аут.

2. Срна навешивает с фланга в центр штрафной - вновь защитники начеку, мяч голвой выбит к центру поля. В ответной атаке гостей Малышев отлично отработал в защите.

3. Суарес пытался навесить в штрафную в атаке бельгийцев, но попал в защитника.

4. Первый удар по воротам - Марлос пробил несильно, вратарь легко поймал мяч.

5. Окака в борьбе с защитником "Шахтера" упускает мяч за боковую и губит потенциально опасную атаку своей команды.

6. Теперь Исмаили в ответной атаке в борьбе с защитником упускает мяч за линию ворот. Вроде бельгиец коснулся мяча ногой, был угловой...

7. Марлос заработал штрафной в борьбе с защитником соперника.

8. Срна подал угловой, Ракицкий оказался на ударной позиции, но не сумел подработать мяч.

9. Опаснейшая ответная атака "Андерлехта" - Окака не сумел как следует ударить по воротам.

10. Феррейра, по мнению арбитра, симулирует. Штрафной в пользу гостей.

11. Удар головой Суареса с убойной позиции - мяч летит выше ворот Пятова. Очень опасный момент.

13. Срна не смог подать в штрафную с фланга, будучи заблокированным защитником.

14. У Эдуардо положение "вне игры" - мог выйти один на один с вратарем.

15. Срна в очередной раз навешивает в штрафную, но слишком сильно. Мяч пролетел вдоль ворот и улетел за лицевую линию. От ворот.

16. И еще один навес Срны - Марлос не смог обработать мяч и тот отлетел к защитнику.

18. Суарес в борьбе с Исмаили на фланге зарабатывает аут в пользу гостей.

19. Разыгрывают мяч горняки в центре поля.

20. Эдуардо с правого фланга навешивал в штрафную, но защитники отбились.

21. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ТАЙСОННННННН!!!! 1:0!!!

22. Коваленко бил по воротам с убойной дистанции, но вратарь умудрился отбить мяч. Добивать Коваленко не стал, а отдал мяч под удар Тайсону, который поразил угол ворот соперника.

23. ФЕРРЕЙРА!!! Имел отличный шанс для того, чтобы удвоить преимущество своей команды, но не смуел перебросить мяч через защитника...

24. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!! КУЧЕРРРР!!!! 2:0

25. После розыгырша углового Срна навечил с фланга и Кучер головой поразил ворота "Андерлехта".

26. Очередной ответ бельгийцев - боковой арбитр в который раз ошибочной фиксирует оффсайд. Ошибка в поьзу украинского клуба.

27. Атака горняков прерывается позиционной ошибкой Исмаили - явный оффсайд.

28. ФЕРРЕЙРА!!!! Едва не забил третий гол в ворта соперника. Отличную реакцию продемонстрировал вратарь.

29. После подачи углвоого Малышев едва не дотянулся до мяча, чтобы отправить его в ворота. Буквально несколько сантиметров. Полное преимущество горняков...

30. Эдуардо пытался отдать скрытый пас на Феррейру - Факундо не понял партнера по команде.

31. Вратарь "Андерлехта" ввел мяч в игру, но снаряд пролетел все поле и рикошетом от Ракицкого оказался в руках Пятова.

32. Окака грубо нарушил правила в центральном круге на Кучере. Удар локтем в лицо.

33. ПЕНАЛЬТИ? Нет... Марлос выиграл позицию у защитника и ворвался в штрафную, но после столкновения упал. Судья не дает пенальти...

34. Один из очень редких забросов мяча бельгийцев в штрафную - Пятов легко забрал мяч.

35. Исмаили на скорости пытался прокинуть мяч мимо защитника и ворваться в штрафную, но не сумел. Аут в пользу бельгийцев.

36. Горняки контролируют мяч в центре поля, но легко потеряли его на подступах к воротам соперника.

37. Исмаили нарушил правила и бельгийцы заработали опасный штрафной.

38. Нейтинк подал штрафной, но мяч голвоой отбили защитники.

39. В ответной атаке Срна отдавал острую передачу на Коваленко, но тот упустил мяч на угловой в борьбе с Баджи.

40. Угловой неудачно разыграли хозяева поля - защитники выбмли мяч.

41. Еще один навес бельгийцев в штрафную площадь горняков - мяч все так же легко выбивается в район центра поля.

42. Окака выходил на ударную позицию, но проиграл борьбу защитникам.

43. ЭДУАРДО!!!! Имел шикраный момент для того, чтобы довести счет до крупного, но обыграв вратаря не сумел поразить ворота, попав в защитника.

44. Массированная атака гостей завершается навесом Суареса с угла штарфной - слишком сильно.

45. Арбитр не добавляет компенсированные минуты к тайму. Особых пауз не было.

ПЕРЕРЫВ

Отличный тайм в исполнении команды Луческу. Ни намека на весенний футбол мы не увидели в игре горняков, несмотря на то, что украинские команды по-прежнему лишь вкатываются во вторую часть сезона. Собственно, такой "Шахтер" мы уже видели в ответной игре с "Шальке" на предыдущей стадии плей-офф Лиги Европы. Но кто ожидал увидеть столь же быстрый и опасно атакующий "Шахтер" вновь...

Счет полностью по игре. И если второй тайм горняки проведут столь же уверенно, есть все шансы превратить ответный матч в путсую формальность.

ВТОРОЙ ТАЙМ

46. Мяч развели с центра поля игроки "Андерлехта". Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Тайсона.

47. Срна обострял пасом с фланга, но мяч выбили защитники.

48. Вновь атака горняков - Исмаили вборбе с защитником у кромки поля упускает мяч за лицевую линию. Удар от ворот.

49. ПЯТОВ!!! Шикарный сейв после удара с линии штрафной площади Дефура. Мяч уходит на угловой.

50. Неудачно разыграли угловой гости. Опасность миновала...

52. Срна вновь попал в защитника навешивая с фланга. Мяч ушел в аут...

53. Ракицкий едва не "начудил" в обороне у собственных ворот.

54. Предупреждение Баджи - грубый фол на Бернарде.

55. Еще один навес Срны - вратарь руками отбил мяч и от защитника тот улетел на угловой.

56. Дефур откровенно прощает дончан. Непостижимо, но опытный бельгиец не стал бить по воротам, предпочтя сделать лишний пас...

59. Продолжает атаковать "Андерлехт", но чего-то не хватает гостям, какой-то изюминки...

60. Вновь мяч у Пятова. В последние минуты горняки отдали инициативу сопернику, решив сосредоточится на обороне.

61.Срна навешивал с фланга - Марлос оказался в положении "вне игры".

63. Окака опасно подал с фланга - защитники выбили мяч на угловой.

64. Нейтин завершал ударом подачу с углвоого и в борьбе с защитником заработал еще один угловой.

65. Второй корнер завершился ударом Прата - мимо ворот.

66. В ответной атаке Марлос не успевате к мячу, который после навеса из глубины поля оказался в руках вратаря.

67. Двойная замена у "Андерлехта" - Суарес и Пратт уходят, Конте и Джуричич входят.

68. И гол... Ачимпонг... 2:1...

69. Конте навесил с противоположного фланга, мяч прилетел прямо на голову Ачимпонгу, который ударом в дальний угол забил столь важный для гостей гол.

70. Горняки явно пребывают в состоянии шока...

71. Еще одна подача с правого фланаг в атаке гостей - на сей раз мяч улетает за лицевую линию.

72. БЕРНАРДДДДДД... Вышел на убойню позицию, но ударил слишком сильно - мяч пролетел выше ворот.

73. Срна в своей штрафной не разобрался в ситуации и отправил мяч головой на угловой.

74. Замена в "Шахтере" - Нем вместо Марлоса.

75. Замена в "Андерлехте" Телеманс вместо Баджи.

76. Вновь атакуют гости - Конте проигрывает борьбу за мяч Исмаили.

77. Мбоджи перевел мяч на угловой после опаснейшей фланговой атаки дончан.

78. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ЭДУАРДО!!!!! 3:1

79. Шикарный удар головой получился у игрока "Шахтера" после розыгрыша углового.

80. Нем заработал штрафной с убойной дистанции после серии финтов.

81. Срна пробил штрафной - прямо во вратаря.

82. Во второй волне атаки Срна навесил во вратарскую площадь, но удар по воротам не получился.

83. И вновь атакует "Шахтер" - Срна навесил, Кучер получил мяч, но не сумел довести атаку до удара. Мяч перехватили защитники.

84. Исмаили в атаке "Андерлехта" сумел сохранить мяч для горняков.

85. Срна нарушает правила и дает возможность сопернику разыграть штрафной в опасной близости от ворот.

86. Дефур подал и рукой ГОЛ забил Мбоджи... Предупреждение игрку "Андерлехта"

87. Замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Эдуардо.

88. ДЖУРИЧИЧ... Прощает горняков не сумев поразить дальний угол ворот из выгоднейшей ситуации.

89. Срна выбивает мяч в сторону ворот соперника, но Тилеманс перехватывает пас и выбивает в аут.

90. Феррейра в борьбе с защитником упускает мяч за лицевую линию - от ворот.

Арбитр добавил 2 минуты к основному времени матча.

Матч окончен!

Спасибо за внимание!

С ПОБЕДОЙ!!!