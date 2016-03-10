Теннисистки Бондаренко и Цуренко вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) состоялись матчи первого круга теннисного супертурнира BNP Paribas Open" (Категория WTA Premier Mandatory), в которых свои победы одержали украинки Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко, сообщает Большой теннис Украины.

Цуренко в первом круге встречалась с Тимеа Бабош (Венгрия) и выиграла со счетом 7-5 6-4. Проигрывая по ходу стартового сета 2-5, украинка смогла взять пять геймов подряд и записать эту партию в свой актив. Уже во втором сете сама Леся упустила преимущество с 4-0, но все-таки довела матч до победы. В текущем сезоне Цуренко еще не выигрывала ни одного поединка в WTA-туре, хотя успешно провела свои поединки в рамках зональных соревнований Кубка Федерации.

Во втором раунде украинку ждет противостояние с Сарой Эррани (Италия), 15-й ракеткой турнира. В 2012 году девушки провели матч в рамках Кубка Федерации, который итальянка не смогла завершить из-за повреждения (6-1 3-0 в пользу Цуренко). А в прошлом сезоне Эррани праздновала победу над Цуренко на турнире в Торонто - 6-4 6-4.

В свою очередь, Бондаренко обыграла Алисон ван Эйтванк (Бельгия) со счетом 6-2 6-7 (2) 6-2.

В следующем круге украинка сыграет с 24-й сеяной Анастасией Павлюченковой (Россия). В 2010 году теннисистки провели очный поединок на турнире в Токио, где матч завершился победой Павлюченковой (6-2 6-1). А в прошлом сезоне соперницы встретились на соревнованиях в Баку, но после трех геймов стартовой партии, Бондаренко досрочно завершила борьбу из-за травмы.

Позже свой матч первого круга проведет еще одна представительница Украины Элина Свитолина.

В мужской части соревнований также представлены Александр Долгополов и Илья Марченко.

Турнир в Индиан-Уэллсе (призововй фонд - по $6,134 млн. у мужчин и женщин) проходит с 9 по 20 марта.