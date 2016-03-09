Луцкая "Волынь" лишена шести очков в турнирной таблице УПЛ

Федерация футбола Украины оповестила Премьер-лигу о вступлении в силу решения Дисциплинарного комитета ФИФА относительно лишения ФК «Волынь» турнирных очков в Лиге Пари-Матч, сообщает пресс-служба ПЛ.

За невыполнение решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 15 декабря 2015 г. главная команда клуба лишена шести очков.

Соответствующие изменения внесены в турнирную таблицу Лиги Пари-Матч сезона 2015/16. На данный момент, луцкая «Волынь» с 9-ю завоеванными очками занимает в соревнованиях предпоследнее 13-е место.

Напомним, луцкий клуб уже был оштрафован на 12 зачетных пунктов в январе.