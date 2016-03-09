"Бенфика" и ПСЖ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов.

1/8 финала, ответные матчи.

Зенит - Бенфика - 1:2

Голы: Халк, 69 (1:0). Гайтан, 85 (1:1). Талиска, 90+6 (1:2)

Первый матч - 0:1.

Челси - ПСЖ - 1:2

Рабьо, 17 (0:1), Коста, 28 (1:1), Ибрагимович, 68 (1:2)

Первый матч - 1:2.

Как сообщал УНИАН, накануне в четвертьфинал турнира пробились также немецкий "Вольфсбург" и испанский "Реал".

Еще в четырех парах, в том числе в противостоянии "Динамо" (Киев) - "Манчестер Сити", ответные матчи состоятся 15-16 марта.