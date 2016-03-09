"Бенфика" и ПСЖ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
23:36, 09 марта 2016Спорт
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Завершились ответные матчи в двух парах главного еврокубка.
Reuters
Лига чемпионов.
1/8 финала, ответные матчи.
Зенит - Бенфика - 1:2
Голы: Халк, 69 (1:0). Гайтан, 85 (1:1). Талиска, 90+6 (1:2)
Первый матч - 0:1.
Челси - ПСЖ - 1:2
Рабьо, 17 (0:1), Коста, 28 (1:1), Ибрагимович, 68 (1:2)
Первый матч - 1:2.
Как сообщал УНИАН, накануне в четвертьфинал турнира пробились также немецкий "Вольфсбург" и испанский "Реал".
Еще в четырех парах, в том числе в противостоянии "Динамо" (Киев) - "Манчестер Сити", ответные матчи состоятся 15-16 марта.
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