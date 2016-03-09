Украинские борцы завоевали три медали чемпионата Европы

В Риге (Латвия) завершился очередной соревновательный день в рамках чемпионата Европы по борьбе, где сборная Украины завоевала три медали, сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории до 60 кг. Оксана Гергель дошла до финала, где сошлась в решающей схватке с Петрой Маарит Олли из Финляндии. Здесь сильнее оказалась соперница, выигравшая со счетом 2:8.

А в весовой категории дом 53 кг. Юлия Хавалджи-Благиня проиграла еще в 1/8 финала, но затем, в утешительном турнире одержала ряд побед и дошла до малого финала - за бронзовую медаль. В решающей схватке украинка одолела Наталью Буду из Молдовы со счетом 5:2. Чемпионкой Европы в этой весовой категории стала София Маттиссон из Швеции, которая в финале была сильнее Ирины Курочкиной из Беларуси - 4:0.

У мужчин в весовой категории до 65 кг. бронзу завоевал Семен Радулов, который в схватке за 3-е место выиграл у АгаХусейна Мустафаева из Азербайджана. Чемпионом в этой весовой категории стал Франк Чамизо Маркес из Италии, который в решающей схватке поборол Мустафу Кайя из Турции со счетом 8:6.

А в весовой категории до 97 кг. Валерий Андрийцев в решающей для себя схватке за 3-е место боролся с Элизбаром Одикадзе из Грузии и проиграл со счетом 1:3. Чемпионом здесь стал Анзор Болтукаев из России, который в решающей схватке одолел Ивана Янковски из Беларуси

Как сообщал УНИАН, накануне борцы сборной Украины также завоевали три медали - два серебра и бронза. Таким образом, на счету украинцев уже шесть наград.

Чемпионат Европы по борьбе в Риге проходит с 7 по 13 марта.