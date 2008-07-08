Черновецкий: демонтаж ТЦ Троицкий прекращен из-за Тимошенко

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж торгового центра «Троицкий», который строился возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский», приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

Мэр подтвердил, что работы по демонтажу центра «Троицкий» прекращены.

Говоря о причинах приостановления работ, он сообщил, что по инициативе Президента Виктора ЮЩЕНКО в качестве компенсации компании «Юджин» - инвестору этого объекта был предложен участок земли, находившейся в собственности Государственного управления делами. Но бизнесмен-инвестор Вадим НОВИНСКИЙ после отъезда президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ потребовал легализовать имеющуюся об этом договоренность и подписать соответствующий договор, в том числе и с участием премьер-министра или уполномоченного им лица.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что уже подписал соответствующий документ. По его словам. это сделали также В.НОВИНСКИЙ и представитель Секретариата Президента. Подписи представителя Кабмина пока нет, что и вызвало приостановку демонтажа «Троицкого».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвинил в возможном срыве сроков реконструкции «Олимпийского» правительство Украины. Он также определил «цену вопроса» при разборке «Троицкого» в 232 млн. долларов и отметил, что в случае, если компенсацию за снос «Троицкого» пришлось бы платить из киевского бюджета, то убытки столицы составили бы 400 млн. долларов.