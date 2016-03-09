Ифань выиграла у Музычук черными партию матча за звание чемпиона мира по шахматам
19:22, 09 марта 2016Спорт
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Китаянка увеличила свой перевес в общем счете матча до двух очков.
lviv2016.fide.com
Во Львове завершилась 6-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в которой китаянка Хоу Ифань черными фигурами обыграла Марию Музычук, сообщает официальный сайт соревнований.
Счет в матче стал 4:2 в пользу Ифань.
Музычук не смогла воспользоваться преимуществом цвета играя белыми и признала свое поражение после того, как соперницы сделали по 38 ходов.
Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.
Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.
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