Тренер "Шахтера" Луческу про матч Лиги Европы с "Андерлехтом": "Нас ждет сложная игра"

За сутки до начала первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Шахтер" - "Андерлехт" главный тренер горняков Мирча Луческу поделился своими ожиданиями от игры и вспомнил о том, как он противостоял бельгийской команде 26 лет назад, будучи наставником румынского "Динамо" (Бухарест), сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Очень сложно сравнивать эти две команды. Трудно было играть тогда с «Андерлехтом». Как раз было время революции, и условия были очень непростыми, даже полиции не было. У них тогда в составе было семь игроков-голландцев, и тренер был голландец. Ко всему этому еще и судья попался голландец. Шансы их выбить были небольшими. Хотя у нас были варианты", - вспоминает румынский специалист.

"В составе «Андерлехта» много иностранцев. Хорошие результаты, как в Лиге Европы, чередуются с не очень хорошими. Нет стабильности, как это было раньше, когда «Андерлехт» постоянно становился чемпионом Бельгии. В целом это хорошо организованная команда, в составе которой силовые игроки. Есть и техничные, очень быстрые футболисты в линии атаки. В то же время они проповедуют тот же стиль игры, что и многие команды в чемпионате Бельгии, на протяжении всего поединка поддерживают очень высокий темп. Команда, которую непросто взять. Они бьются за каждый мяч на футбольном поле, играют в активном прессинге, быстро возвращаются в оборону после срыва атаки, но в то же время допускают технические ошибки. Нас ждет сложный матч. «Андерлехт» не очень хорошо сыграл в последнем туре с «Мускроном», как и мы, кстати, с «Ворсклой». Но мы победили, а они проиграли 1:2. Надеюсь, что у нас настроение получше, чем у соперника", - отметил Луческу.

Говоря о том, будут ли матчи с «Андерлехтом» чем-то напоминать встречи 1/16 финала ЛЕ с немецким «Шальке» и как объяснить такую удачную и надежную игру Андрея Пятова после возобновления сезона, Мистер отметил: "У каждого матча своя история. Поэтому завтра тоже будет игра с новой историей. Что же касается Пятова, я бы хотел, чтобы завтра его не сильно беспокоили. Очень важно дома не пропустить. А как мы сыграем – это уже другая проблема".

Как сообщал УНИАН, 10 марта во Львове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Шахтер" примет "Андерлехт". Игра начнется в 20.00.