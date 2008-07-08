Топ-20 самых богатых футболистов мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых футболистов мира за 2007 год. Благодаря внушительной заработной плате в "Лос-Анджелес Гэлакси" и солидным рекламным контрактам, больше всех сумел заработать Дэвид Бэкхем - 35,7 млн евро.

Вторым по величине кошелька стал Роналдиньо с годовым доходом в 23,8 млн евро. И это несмотря на то, что вторую половину сезона бразилец играл мало.

На третьей строчке - Тьерри Анри.

В топ-20 вошёл и Андрей Шевченко. Не играя в основе лондонского "Челси", он тем не менее поддерживает свое состояние в приличном состоянии.

1. Дэвид Бэкхем. 33 года. "Лос-Анджелес Гэлакси" (США) - 48,9 млн. долл. (35,7 млн евро)

2. Роналдиньо. 28 лет. "Барселона" (Испания) - 23,8 млн евро

3. Тьерри Анри. 30 лет. "Барселона" (Испания) - 18,3 млн евро

4. Роналдо. 31 год. "Милан" (Италия) - 15,5 млн евро

5. Криштиану Роналду. 23 года. "МЮ" (Англия) - 9,2 млн. фунтов (13,5 млн евро)

6. Кака. 26 лет. "Милан" (Италия) - 12,9 млн евро

7. Фабио Каннаваро. 34 года. "Реал" (Испания) - 12,8 млн евро

8. Андрей Шевченко. 31 год. "Челси" (Англия) - 8,7 млн. фунтов (12,8 млн евро)

9. Стивен Джеррард. 28 лет."Ливерпуль" (Англия) - 8,5 млн. фунтов (12,5 млн евро)

10. Джон Терри. 27 лет. "Челси" (Англия) - 8,4 млн. фунтов (12,4 млн евро)

11. Вейн Руни. 22 года. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 8,1 млн. фунтов (11,9 млн евро)

12. Франческо Тотти, 31 год. "Рома" (Италия) - 11,8 млн евро

13. Михаэль Баллак, 31 год. "Челси" (Англия) - 8 млн. фунтов (11,7 млн евро)

14. Фрэнк Лемпард, 30 лет. "Челси" (Англия) - 7,1 млн. фунтов (10,4 млн евро)

15. Алессандро дель Пьеро, 33 год. "Ювентус" (Италия) - 10,1 млн евро

16. Дидье Дрогба, 30 лет. "Челси" (Англия) - 6,7 млн. фунтов (9,8 млн евро)

17. Рио Фердинанд. 29 лет. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 6,3 млн. фунтов (9,2 млн евро)

18. Лионель Месси. 21 год. "Барселона" (Испания) - 8,7 млн евро

19. Рауль Гонсалес Бланко. 31 лет "Реал" (Испания) - 8,0 млн евро

20. Оливер Кан. 38 лет. "Бавария" (Германия) - 7,5 млн евро