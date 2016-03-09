Шахматы, матч за звание чемпиона мира, Музычук - Ифань, 6-я партия: онлайн видео-трансляция

Сегодня во Львове состоится 6-я партия матча за мировую шахматную корону, в котором Мария Музычук оспаривает титул с Хоу Ифань из Китая.

В этой партии украинка будет играть белыми фигурами.

Счет в матче на данный момент 3:2 в пользу Ифань.

Украинка в очередной раз попытается догнать соперницу в счете, имея преимущество цвета. Из предыдущих пяти партий только одна завершилась результативно - вторая, в которой Ифань белыми одержала победу. Остальные четыре завершились вничью.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.