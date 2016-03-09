Шахматы, матч за звание чемпиона мира, Музычук - Ифань, 6-я партия: онлайн видео-трансляция
15:20, 09 марта 2016Спорт
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Во Львове продолжается поединок за мировую шахматную корону.
lviv2016.fide.com
Сегодня во Львове состоится 6-я партия матча за мировую шахматную корону, в котором Мария Музычук оспаривает титул с Хоу Ифань из Китая.
В этой партии украинка будет играть белыми фигурами.
Счет в матче на данный момент 3:2 в пользу Ифань.
Украинка в очередной раз попытается догнать соперницу в счете, имея преимущество цвета. Из предыдущих пяти партий только одна завершилась результативно - вторая, в которой Ифань белыми одержала победу. Остальные четыре завершились вничью.
Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.
Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.
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