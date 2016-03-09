Обнародован состав женской сборной Украины по гандболу на матчи отбора Евро-2016

10 марта, в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2016 женская сборная Украины по гандболу на выезде проведет свой первый поединок против команды Италии, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Вторая встреча украинок с итальянками состоится 13 марта в Ужгороде.

До окончания отборочного турнира, кроме сборной Италии наши девушки встретятся также с командой Сербии (1-2 июня в Украине) и Чехии (4 июня в гостях).

Состав сборной Украины на ближайшие матчи с итальянками выглядит следующим образом:

Вратари: Наталья Гайович («Байер», Германия), Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Ирина Яблонская («Карпаты»).

Полевые игроки: Юлия Андрийчук, Валерия Зоря (обе -«Ардешен, Турция), Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Ирина Глибко («Роман», Румыния), Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Дарья Кот, Анна Лезинская (обивді – «Карпаты»), Ольга Лаюк («Анкара», Турция), Евгения Левченко, Ольга Передерий (обе – «Ювента», Словакия), Ольга Николаенко («Бекешчаба», Венгрия), Анна Редька («Гомель», Беларусь), Алена Рудько («Спартак»), Наталья Савчин, Леся Смолинг (обе – «Галычанка»), Юлия Снопова («Муратпаша», Турция).

В двух первых матчах отбора к ЧЕ-2016 сборная Украины проиграла на выезде Сербии (25:34) и дома Чехии (20:24).