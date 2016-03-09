Лауреаты премии "Герои спортивного года-2015" будут объявлены 8 апреля

Меньше месяца остается до того, как вся Украина узнает обладателей национального спортивного Оскара, который в этом году станет 10-м – юбилейным. 8 апреля в Киевском национальном академическом театре оперетты состоится Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года», сообщает пресс-служба НОК Украины.

10 номинаций, 10 эксклюзивных статуэток и титулованные спортсмены по итогам 2015 года, которые своими победами объединяли всю страну, заставляли болельщицкие сердца биться вместе, гордиться и радоваться счастливым мгновением триумфа.

Процедура определения лучших из лучших как всегда была традиционной. После детального анализа экспертной комиссии представителей Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта согласно результатам выступлений отечественных спортсменов на ведущих международных форумах был определен расширенный список претендентов по каждой из номинаций. Затем свое мнение высказали журналисты как общенациональных, так и региональных средств массовой информации. По итогам их голосования были сформированы тройки претендентов на победу в церемонии.

Уже во время заседания Украинской Академии Спорта, в состав которой входят легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставившие выдающийся след в олимпийской истории, путем тайного голосования и определятся обладатели спортивного Оскара. А уже во время самой Всеукраинской церемонии страна узнает своих спортивных героев-2015.

Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года» – это грандиозный спортивный праздник, который ежегодно проходит на главных сценах страны и собирает вместе олимпийских чемпионов и призеров всех времен, специалистов и тренеров, всех тех, кто работает на благо украинского спорта. Звания лауреатов «спортивного Оскара» присуждается спортсменам и тренерам, которые в течение года побеждали на олимпийских и мировых спортивных аренах и достойно защищали цвета национального флага Украины, а также спортивным организаторам, чей вклад в развитие отечественного спорта признается самым весомым.