Украинские борцы завоевали три медали за день на чемпионате Европы по борьбе

В Риге (Латвия) завершился розыгрыш первых четырех медалей чемпионата Европы по борьбе у женщин и мужчин-вольников, в рамках которого представители сборной Украины завоевали сразу три медали - два серебра и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

В вольной борьбе у мужчин, в весовой категории до 57 кг. серебро на счету Андрея Яценко, который в финале проиграл Гаджимураду Рашидову из России со счетом 2:10.

А в весовой категории до 86 кг. Ибрагим Алдатов стал бронзовым призером, одолев в схватке за 3-е место Шамира Атяна из Армении со счетом 10:2. Ранее, в полуфинале украинец проиграл россиянину Шамилю Кудиямагомедову, который впоследствии и стал чемпионом Европы.

В женской борьбе, в весовой категории до 63 кг. Юлия Ткач-Остапчук дошла до финала, где уступила Анастасии Григорьевой из Латвии, завоевав серебро. Схватка завершилась вничью - 3:3, однако арбитры приняли решение отдать победу Григорьевой.

Примечательно, что в весовой категории до 48 кг., победу праздновала бывшая представительница сборной Украины Мария Стадник, ныне представляющая Азербайджан. В финале она одолела Эмилию Вук из Румынии со счетом 10:0.

Чемпионат Европы по борьбе в Риге проходит с 7 по 13 марта.