Кулиш завоевал "серебро" на этапе мирового Кубка по стрельбе
21:20, 08 марта 2016Спорт
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Украинец отстал по очкам только от американца Эммонса.
issf-sports.org
На этапе Кубка мира в Бангкоке (Таиланд) Сергей Кулиш завоевал серебряную награду в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3-х положений на дистанции 50 м.
Наш соотечественник показал результат 456.8, сообщает официальный сайт соревнований.
Победу одержал американец Мэтью Эммонс, бронза - у китайца Као.
Эта медаль стала очередной для украинских представителей стрельбы в олимпийском сезоне-2016.
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