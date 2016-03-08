Кулиш завоевал "серебро" на этапе мирового Кубка по стрельбе

21:20, 08 марта 2016
Спорт
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Украинец отстал по очкам только от американца Эммонса.

issf-sports.org

На этапе Кубка мира в Бангкоке (Таиланд) Сергей Кулиш завоевал серебряную награду в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3-х положений на дистанции 50 м.

Наш соотечественник показал результат 456.8, сообщает официальный сайт соревнований.

Победу одержал американец Мэтью Эммонс, бронза - у китайца Као.

Эта медаль стала очередной для украинских представителей стрельбы в олимпийском сезоне-2016.

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