Первая ракетка мира Уильямс прокомментировала ситуацию вокруг скандала с Шараповой

"Как заявила Мария, она готова взять на себя всю ответственность, и я думаю, что она продемонстрировала большое мужество и храбрость (сделав подобное заявление)", - сказала журналистам Серена Уильямс в Нью-Йорке, передает Би-би-си.

Читайте такжеДопинг-скандал Шараповой: Известный спортивный бренд приостанавливает сотрудничество с теннисисткойРоссийская теннисистка Мария Шарапова в понедельник заявила о том, что в январе не прошла тест на допинг во время турнира Большого шлема в Австралии.

По ее словам, на протяжении десяти лет она принимала лекарство милдронат, прописанное ее семейным врачом, и не знала, что его запретили.

Мельдоний, известный также как милдронат, способствует быстрому восстановлению клеток при сильных физических нагрузках. До 1 января этого года препарат не был запрещен для применения профессиональным спортсменам.

Кроме того, в российских СМИ появилась информация о том, что у многих спортсменов по разным видам спорта выявлены положительные результаты

допинг-проб.