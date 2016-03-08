Porsche отменил мероприятия с участием Шараповой

Ранее о решении приостановить действие рекламного контракта с теннисисткой объявили швейцарская часовая компания TAG Heuer и производитель спортивной экипировки Nike, передает Би-би-си.

Читайте такжеОдна из лучших теннисисток мира россиянка Шарапова попалась на допинге В понедельник Шарапова объявила, что в ее пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

Обнаружение в пробе спортсмена этого препарата является нарушением антидопинговых правил, которые вступили в силу с 1 января 2016 года.

В ходе пресс-конференции в Лос-Анджелесе Шарапова заявила, что принимала лекарство на протяжении 10 лет. О запрете препарата спортсменка, как она говорит, не знала.

Международная федерация тенниса приняла решение отстранить Шарапову от соревнований до вынесения решения по ее делу.

Помимо Nike, TAG Heuer и Porsche, российская теннисистка имеет персональные спонсорские контракты с компаниями Cole Haan, Head, Samsung и Evian.