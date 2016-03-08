Допинг-скандал Шараповой: Известный спортивный бренд приостанавливает сотрудничество с теннисисткой

"Мы огорчены и удивлены новостями о Марии Шараповой. Мы решили приостановить отношения с Марией до завершения расследования. Мы продолжаем следить за ситуацией», — говорится в заявлении Nike, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что помимо Nike, Шарапова сотрудничает с такими компаниями, как Samsung, Avon Products, Tag Heuer International SA, Evian и другими. Их представители еще не прокомментировали ситуацию с положительной пробой спортсменки.

Читайте такжеAdidas разрывает спонсорский контракт с ИААФ из-за допинг-скандала - СМИ

Как пишет Bloomberg, из-за проблемного допинг-теста Шарапова в ближайшее время может потерять $298 тыс. Такую сумму она получила в качестве призовых за участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). На этом турнире россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила американке Серене Уильямс.

В июне 2015 года Шарапова 11-й год подряд была признана самой состоятельной спортсменкой по версии Forbes. Как подсчитал журнал, за прошедший до этого год она заработала $29,7 млн. При этом только $6,7 млн из них составили призовые за участие в турнирах. Рекламные контракты принесли теннисистке $23 млн.

Как сообщал УНИАН, Шарапова сдала положительную допинг-пробу: в организме спортсменки найден запрещенный препарат мельдоний.