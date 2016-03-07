Одна из лучших теннисисток мира россиянка Шарапова попалась на допинге

В организме спортсменки найден препарат мельдоний, сообщила сама Шарпова на экстренной пресс-конференции в Лос-Анджелесе, сообщает Lenta.ru.

«Я провалила допинг-тест во время Открытого чемпионата Австралии. Письмо об этом от Международной федерации тенниса (ITF) я получила несколько дней назад. В моей крови обнаружили мельдоний. Принимала этот препарат на протяжении 10 лет, он был легален. С 1 января 2016 года он оказался под запретом, о чем я не знала. Это моя ошибка, и я несу полную ответственность за это. Я подвела своих фанатов и свою семью. Не знаю, какие будут последствия. Я не хочу завершать карьеру таким образом. Надеюсь, что у меня будет еще шанс играть в теннис», — заявила спортсменка.

28-летняя спортсменка не выходила на корт с 26 января, когда проиграла американке Серене Уильямс в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Экс-первая ракетка рейтинга суперзвезда мирового тенниса Мария Шарапова в течении карьеры выиграла все турниры "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии, Франции (дважды), США и самый престижный и популярный в мире тенниса Уимблдонский турнир.