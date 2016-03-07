Украинcкий боксер Бурсак сразится за титул чемпиона мира WBO

Экс-чемпион Европы в среднем весе украинец Макс Бурсак станет соперником действующего чемпиона мира WBO Билли Джо Сондерса в его первой защите титула, сообщили УНИАН в пресс-службе промоутерской компании К2.

Бой состоится 30 апреля в Лондоне.

В активе 31-летнего Бурсака 32 победы в 37 поединках, 15 из которых нокаутами. В свое время украинец был обладателем титулов Чемпиона Европы EBU, Интерконтинентального чемпиона WBO, Континентального чемпиона WBA, а также Чемпиона мира по версии IBF среди молодежи. Бурсаку доводилось боксировать с сильнейшими средневесами мира - Хассаном Н’Жикамом, Брайаном Верой, Мартином Марреем, Джерродом Флетчером, Заком Данном... Свой предыдущий бой Бурсак провёл в декабре 2015-го года в Киеве, одержав досрочную победу во втором раунде над Георгием Берошвили из Грузии. В рейтинге WBO он находится на 11-м месте.

Нынешнему сопернику украинца Сондерсу 26 лет. Живет и тренируется в Великобритании. На профи-ринге провел 23 поединка, одержал 23 победы, 12 из которых нокаутами. Чемпионом мира по версии WBO он стал в декабре 2015-го года, одержав победу над Энди Ли по очкам решением судей. Помимо этого британец владеет титулами Чемпиона Европы EBU, Чемпиона Британского содружества, а также Чемпиона Великобритании в среднем весе по версии BBBofC.