В финале чемпионата мира по стрельбе из лука украинец Иваницкий одолел соотечественника Макаревича
20:09, 06 марта 2016Спорт
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На чемпионате мира по стрельбе из лука в помещении в турецкой Анталии судьба высших наград решалась в поединке между украинскими спортсменами.
noc-ukr.org
В финальном поединке сошлись двое наших соотечественников - Георгий Иваницкий и Сергей Макаревич, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Победу одержал более опытный Иваницкий. Чемпион и призер I Европейских игр в Баку одолел своего партнера по сборной со счетом 7-3 (30:29, 29:28, 29:29, 27:30, 29:28).
Третье место и бронзовую медаль завоевал американец Брэди Эллисон.
Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил медалистов мирового первенства, их тренеров и Федерации стрельбы из лука Украины, пожелав новых ярких побед и успешной подготовки к олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро.
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