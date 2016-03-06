В финале чемпионата мира по стрельбе из лука украинец Иваницкий одолел соотечественника Макаревича

В финальном поединке сошлись двое наших соотечественников - Георгий Иваницкий и Сергей Макаревич, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Победу одержал более опытный Иваницкий. Чемпион и призер I Европейских игр в Баку одолел своего партнера по сборной со счетом 7-3 (30:29, 29:28, 29:29, 27:30, 29:28).

Третье место и бронзовую медаль завоевал американец Брэди Эллисон.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил медалистов мирового первенства, их тренеров и Федерации стрельбы из лука Украины, пожелав новых ярких побед и успешной подготовки к олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро.