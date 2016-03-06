Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла квалификационный турнир к Олимпиаде-2016

Наша команда получила от судей в сумме 186.7855 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки лидировали уже после технической программы, за исполнение которой судьи им поставили 92.2855 балла. В произвольной программе наша команда получила оценку 94.5000 балла.

Второе место на турнире в будущей столице Олимпийских игр заняла команда Японии (186.7330), третье - синхронистки Италии (181.7487).

Украинская команда выступала в составе Лолита Ананасова, Анна Волошина, Дарья Юшко, Ксения Сидоренко, Александра Сабада, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Златоверхая.

Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро.