Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла квалификационный турнир к Олимпиаде-2016
19:27, 06 марта 2016Спорт
718
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился предолимпийский квалификационный турнир по синхронному плаванию, где в командных соревнованиях победу одержала сборная Украины.
noc-ukr.org
Наша команда получила от судей в сумме 186.7855 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки лидировали уже после технической программы, за исполнение которой судьи им поставили 92.2855 балла. В произвольной программе наша команда получила оценку 94.5000 балла.
Второе место на турнире в будущей столице Олимпийских игр заняла команда Японии (186.7330), третье - синхронистки Италии (181.7487).
Украинская команда выступала в составе Лолита Ананасова, Анна Волошина, Дарья Юшко, Ксения Сидоренко, Александра Сабада, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Златоверхая.
Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter