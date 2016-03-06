"Шахтер" выиграл у "Ворсклы" в матче 17-го тура УПЛ

Матч завершился со счетом 3:1.

Полтавчане, замыкающие пятерку сильнейших команд УПЛ, сумели на равных действовать с соперником только на протяжении первого тайма. На гол игрока "Шахтера" Дарио Срны, забитый на 9-й минуте, футболисты "Ворсклы" ответили точным ударом Артема Громова на 36-й.

А уже во втором тайме горняки владели полным преимуществом. На 49-й минуте победный в этом матче гол забил Тайсон. После розыгрыша углового Максим Малышев пробросил мяч на дальнюю штангу, а там Тайсон замкнул передачу точным ударом в ворота. А уже в концовке игры, на 85-й минуте, преимущество горняков упрочил Эдуардо Да Силва. В ходе контратаки Исмаили сделал передачу на Эдуардо, который из пределов вратарской отправил мяч в ворота.

Таким образом, после 17-го тура у "Шахтера" и "Динамо" по 46 очков, луганской "Зари" - 35, днепропетровского "Днепра" - 28, "Ворсклы" - 25.

18-й тур УПЛ состоится 11-13 марта.