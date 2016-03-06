Музычук и Ифань сыграли вничью в четвертой партии матча за шахматную корону

Во Львове завершилась четвертая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в котором украинка Мария Музычук сыграла вничью с Хоу Ифань из Китая.

Украинка в этой партии играла черными фигурами.

Сегодняшняя партия проходила весьма быстро, но вместила в себя много событий. В частности, украинка потеряла две фигуры и пешку, но сумела создать угрозу своей ладьей королю соперницы. А после 21-го хода, когда черные объявили вечный шах королю белых, соперницы пожали друг другу руки.

Таким образом, счет в матче стал 2,5:1,5 очка в пользу китаянки.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.