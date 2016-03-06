"Заря" не сумела обыграть "Олимпик" в матче 17-го тура УПЛ
В Киеве на поле УТК им. Банникова завершился матч 17-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" на правах хозяев поля принимал луганскую "Зарю" и свел матч вничью.
Игра закончилась со счетом 1:1.
В этом матче встречались команды, занимающие 10-е и 3-е места в турнирной таблице. "Заря" считалась явным фаворитом противостояния.
Первый тайм прошел в приблизительно равной борьбе с минимальным преимуществом номинальных гостей, которой футболисты "Зари" реализовать не сумели. Но, в начале второго тайма, на 58-й минуте, игрок луганчан Филипп Будковский открыл счет в матче. Никита Каменюка сделал передачу во вратарскую, где Будковский подправил мяч в ворота. Впрочем, спустя 13 минут, на 71-й, Антон Поступаленко сравнял счет. Виталий Гошкодеря пробил в штрафную, Поступаленко подхватил мяч, вышел один на один с вратарем и пробил без шансов для Никиты Шевченко, 1:1.
В оставшееся время "Заря" много атаковала, но вырвать победу так и не смогла.
Позже сегодня состоится игра с участием лидера турнирной таблицы УПЛ - донецкий "Шахтер" примет во Львове полтавскую "Ворсклу".