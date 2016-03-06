Шахматы, матч за звание чемпиона мира, Музычук - Ифань, 4-я партия: видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит 4-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Мария Музычук оспаривает титул в противостоянии с Хоу Ифань из Китая.

Музычук сегодня проведет партию черными фигурами.

Счет в матче, на данный момент, 2:1 в пользу Ифань.

Накануне украинка играла белыми фигурами не сумела воспользоваться своим шансом обыграть соперницу и сравнять счет в матче. Теперь же ей придется защищаться против очень мощной игры соперницы.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.