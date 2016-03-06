Шахматы, матч за звание чемпиона мира, Музычук - Ифань, 4-я партия: видео онлайн-трансляция
15:20, 06 марта 2016Спорт
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Во Львове продолжается матч за мировую шахматную корону.
lviv2016.fide.com
Сегодня во Львове проходит 4-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Мария Музычук оспаривает титул в противостоянии с Хоу Ифань из Китая.
Музычук сегодня проведет партию черными фигурами.
Счет в матче, на данный момент, 2:1 в пользу Ифань.
Накануне украинка играла белыми фигурами не сумела воспользоваться своим шансом обыграть соперницу и сравнять счет в матче. Теперь же ей придется защищаться против очень мощной игры соперницы.
Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.
Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.
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