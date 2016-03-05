Запорожский "Мотор" обыграл испанскую "Ла Риоху" и попал в Топ-16 гандбольной Лиги чемпионов
В Броварах завершился ответный матч отборочного раунда Лиги чемпионов ЕГФ (Европейский гандбольной федерации), в котором действующий чемпион Украины запорожский "Мотор" обыграл испанскую "Ла Риоху" и вышел в Топ-16 турнира.
Игра завершилась со счетом 39:37.
"Мотор" считался фаворитом в этом матче, так как неделю назад одержал победу в гостевой встрече с минимальным преимуществом "+1".
По ходу первого тайма ответной игры казалось, что украинские гандболисты смогут легко развить этот успех. Игра шла с явным преимуществом "Мотора", который закончил тайм с преимуществом "+5" - 21:16. Но, после перерыва испанская команда сумела обострить игру, постоянно сокращала преимущество хозяев площадки и, в итоге, победа далась украинцам ценой больших усилий.
Лучшим игроком матча в составе хозяев стал легионер из Беларуси Борис Пуховский, на счету которого 10 голов.
Как сообщал УНИАН, ранее по ходу турнира "Мотор" выиграл групповой этап в Группе D, одержав в 10 матчах 7 побед при 1 ничьей и 2 поражениях.
Теперь команда попала в число 16 сильнейших в мужском клубном европейском гандболе.