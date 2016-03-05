"Динамо" обыграло "Днепр" в центральном матче тура УПЛ

Матч завершился со счетом 2:0.

Киевляне с самого начала матча пошли большими силами в атаку и добились решающего преимущества уже в первом тайме. На 20-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко. Лидер "Динамо" первым оказался у отбитого вратарем "Днепра" мяча, и головой отправил мяч в ворота. А на 39-й минуте отличился Олег Гусев. Сенегальский легионер "Днепра" Папа Гуйе, пытаясь остановить мяч, пробил в ногу Гусеву, от которого мяч полетел в ворота. В свою очередь, вратарь днепропетровцев Лаштувка в этот момент покинул ворота, и мяч залетел в пустые ворота.

Во втором тайме киевляне спокойно довели матч до победы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня одесский "Черноморец" и львовские "Карпаты" сыграли вничью - 0:0, а "Сталь" из Днепродзержинска поделила очки с "Александрией" (2:2).

В воскресенье, 6 марта, состоятся еще три матча 17-го тура УПЛ. В том числе, пройдут матчи с участием лидера турнирной таблицы УПЛ донецкого "Шахтера" и занимающей 3-е место луганской "Зари".