Музычук и Ифань сыграли вничью в третьей партии матча за звание Чемпиона мира по шахматам
Украинка упустила шанс играя белыми догнать соперницу в счете.
Во Львове завершилась третья партия матча за мировую шахматную корону, в которой украинка Мария Музычук сыграла вничью с Хоу Ифань из Китая.
Украинка в этой партии играла белыми фигурами.
Как и в первой партии, украинке вновь не удалось использовать преимущество цвета. Музычук долго пыталась атаковать, владела определенным преимуществом и использовала весь резерв. К моменту окончании партии на доске остались по три пешки и три фигуры у китаянки против двух у Музычук. Тем не менее, весь атакующий потенциал был уже исчерпан.
После 36-го хода соперницы согласились на ничью.
Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу Ифань.
Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.
Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.