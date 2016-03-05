Музычук и Ифань сыграли вничью в третьей партии матча за звание Чемпиона мира по шахматам

Во Львове завершилась третья партия матча за мировую шахматную корону, в которой украинка Мария Музычук сыграла вничью с Хоу Ифань из Китая.

Украинка в этой партии играла белыми фигурами.

Как и в первой партии, украинке вновь не удалось использовать преимущество цвета. Музычук долго пыталась атаковать, владела определенным преимуществом и использовала весь резерв. К моменту окончании партии на доске остались по три пешки и три фигуры у китаянки против двух у Музычук. Тем не менее, весь атакующий потенциал был уже исчерпан.

После 36-го хода соперницы согласились на ничью.

Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу Ифань.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.