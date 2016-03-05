"Черноморец" и "Карпаты" сыграли вничью в первом матче Премьер-лиги в весенней части сезона

Игра завершилась со счетом 0:0.

Это был первый матч в украинской ПЛ после зимней паузы.

Игра проходила в приблизительно равной борьбе с небольшим количеством моментов у игроков обеих команд. Забить хотя бы один гол, ни у той, ни у другой команды не получилось.

В параллельно проходившем матче в Днепропетровске "Сталь" из Днепродзержинска сыграла вничью с "Александрией" - 2:2.

Счет в матче открыл игрок "Стали" Антон Кравченко, но в конце первого тайма гости выровняли положение - ответный мяч на счету Виталия Пономаря. А практически сразу же после перерыва Андрей Запорожан реализовал пенальти и вывел "Александрию" вперед. Тем не менее, гости увезти победу не сумели. За 15 минут до конца игры Роман Дебелко точным ударом сравнял счет.

Центральный матч 17-го тура УПЛ, в котором сойдутся "Динамо" и "Днепр" начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 17.00.