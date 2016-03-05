Биатлонист Семенов стал бронзовым призером Чемпионата мира

В Холменколлене (Норвегия) завершилась спринтерская мужская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону, в которой 3-е место занял украинец Серей Семенов.

Наш спортсмен финишировал с результатом 26 минут 03.0 секунды.

Украинец отлично преодолел дистанцию по скорости, хотя долгое время считался медленным лыжником. Кроме того, украинец сегодня ни разу не промахнулся на огневых рубежах - 10 попаданий из 10 возможных.

В итоге, наш спортсмен попал в тройку призеров, отстав от победителя на 27,6 секунды.

Чемпионом мира в этой дисциплине стал француз Мартен Фуркад, серебро на счету Оле-Эйнара Бьорндалена из Норвегии.

Позже сегодня состоится женская спринтерская гонка.

Как сообщал УНИАН, в первой гонке Чемпионата мира - смешанной эстафете - сборная Украины с Семеновым в составе заняла 4-е место.

ЧМ-2016 по биатлону проходит в Норвегии с 3 по 13 марта.