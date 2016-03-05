Премьер-лига, 17-й тур, "Динамо" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится центральный матч 17-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет на своем поле днепропетровский "Днепр".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице.

Матч первого круга в Днепропетровске закончился победой киевлян в гостях со счетом 2:1.

На сегодня говорить о вероятности продолжения участия «Днепра» в чемпионской гонке – из разряда теории. А вот бронзовая битва с луганской "Зарей" обещает быть ожесточенной. Что же касается «Динамо», то киевляне вообще не имеют права на потерю очков.

В распоряжении Мирона Маркевича выбор исполнителей гораздо скромнее, чем у соперника, и даже в сравнении с собственным составом годичной давности. Но беспроигрышная серия на тренировочных сборах и дерби со «Сталью» позволяют мечтать о создании нового боеспособного коллектива для решения высоких целей.

Динамовцы, кроме понятных максимальных задач на каждую игру и каждый турнир, все же в двух официальных матчах предыдущих недель скорее огорчили – поэтому им есть что доказывать и что исправлять. И очередной спор – достойная возможность показать самим себе и окружающим свою готовность к следующим испытаниям.

На котировках букмекерских контор фавритом считается "Динамо", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,44 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из рассчета 4,09 к 1, а на победу "Днепра" - 6,63 к 1.

Матч "Динамо" - "Днепр" начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".