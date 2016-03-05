Премьер-лига, 17-й тур, "Черноморец" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе состоится первый матч весенней части чемпината Украины по футболу, в котором "Черноморец" примет на своем поле львовские "Карпаты".

Встречаются команды, которые занимают 12-е и 7-е места в турнирной таблице, соответственно.

Матч первого круга "Карпаты" выиграли со счетом 4:0.

Первый матч года в рамках регулярных соревнований обещает быть упорным. В пользу этого прогноза свидетельствует молодость обеих команд и тот факт, что зимой на трансферном рынке значительно лучше поработал «Черноморец», тем самым не собираясь соглашаться со своим турнирным положением и, в частности, с 11-очковым отставанием от галичан.

Кроме приобретений, большинство из которых Александр Бабич представит широкой общественности, одесситы одержали еще одну кадровую победу, сумев продлить аренду Владислава Калитвинцева – самого яркого игрока первой части сезона.

«Карпаты» сейчас являются большей загадкой, что всегда бывает после отставки главного тренера – как известно, Игор Йовичевич больше с командой не работает. Впрочем, на стабильности по именам того коллектива, который играл до антракта, это не отразилось. Интересно, что собственное поле в этой паре далеко не пустой звук. При полном равновесии по количеству побед в общем (по 11 при 15 ничьих), на берегу Черного моря львовяне еще ни разу не праздновали успех. Однако в обоих родных городах для сторон соперничества ничьи очень популярны. И в Одессе так завершились 5 последних матчей.

На котировках букмекерских контор фаворитом все же считается львовская команда. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 1,71 к 1, в то время как на ничью - 3,38 к 1, а на победу "Черноморца" - 4,76 к 1.

Матч "Черноморец" - "Карпаты" начнется в Одессе в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".