Спецкомиссия не смогла доказать "покупку" Германией ЧМ-2006 по футболу

Как передает ВВС, в то же время комиссия в своем итоговом докладе отметила, что полностью исключить покупку голосов делегатов ФИФА перед выборами страны-хозяйки мундиаля она тоже не может, так как в ходе расследования сумела допросить не всех, кто мог быть причастен к процессу.

Комиссия подтвердила, что чиновники Немецкого футбольного союза перечислили в 2005 году в ФИФА почти 7 миллионов евро, а потом попытались это скрыть. Однако доказательств того, что деньги пошли на покупку голосов, найти так и не удалось.

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По данным комиссии, средства планировалось потратить на организацию гала-концерта ФИФА, однако он так и не состоялся, а Немецкий футбольный союз не стал требовать деньги назад. На фоне скандала бывший глава союза Вольфганг Нирсбах в прошлом году ушел в отставку.

Расследование обстоятельств получения Германией права провести чемпионат мира в 2006 году началось после того, как прошлой весной в ФИФА разразился громкий коррупционный скандал, обернувшийся задержанием нескольких чиновников и отставкой президента Йозефа Блаттера.

Знаменитый немецкий футболист Франц Беккенбауэр, возглавлявший заявочный комитет, ранее отверг все обвинения в подкупе членов ФИФА.