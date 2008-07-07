Китай установил ракеты "земля-воздух" рядом с главным стадионом Олимпиады

Китай развернул ракетные комплексы "Хунци-7" ("Красное знамя-7") рядом с главным стадионом Олимпиады-2008 "Птичье гнездо" для обеспечения безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Ракеты "земля-воздух" установлены для обеспечения безопасности в воздухе над крупнейшими спортивными площадками 29-х летних Олимпийских игр. Издание подчеркивает, что это сделано в "соответствии с международной практикой".

"Так, во время Афинской Олимпиады ВВС Греции использовали истребители F-16C для патрулирования воздушного пространства в районе Олимпийских объектов, а на земле были расставлены шесть оборонительных ракет "Patriot PAC-2", - напоминает "Жэньминь жибао".

Комплекс "Хунци-7" предназначен для поражения воздушных целей на расстоянии от 500 метров до 15 километров. Ракеты оснащены системами радиолокационного и инфракрасного самонаведения.